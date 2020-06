Stade Rennais – Mercato : Niang a de gros doutes sur l’OM, un autre club pourrait rafler la mise

true

Selon l’Equipe, le dossier Mbaye Niang, convoité par l’OM, pourrait prendre une tournure différente. De quoi ravir le Stade Rennais ?

Et si Mbaye Niang, qui semblait promis à l’OM lors de ce Mercato estival, connaissait un avenir bien loin de la Ligue 1 ? C’est en tout cas l’hypothèse annoncée par l’Equipe ce dimanche, qui évoque un intérêt concret venu du Qatar pour le buteur du Stade Rennais.

Selon le site du quotidien, des négociations auraient lieu depuis « plusieurs jours » entre ce club dont l’identité n’a pas filtré et le club breton. Quant à Mbaye Niang, si les discussions avec ce club qatari n’ont pas encore débuté, il serait « loin d’être fermé à cette opportunité » d’après le journaliste Bilel Ghazi.

Et pour cause puisque toujours selon la même source, Niang émettrait de plus en plus de doutes au sujet de l’OM. Attiré à la base par le challenge marseillais, l’attaquant sénégalais serait surpris par la « lenteur des dirigeants phocéens » pour le recruter. Bilel Ghazi développe même sur Twitter en affirmant que Niang « s’interroge très fortement sur la marge de manœuvre dont pourraient disposer les dirigeants phocéens pour le recruter ». Ce dossier se complique donc singulièrement pour Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas… Du côté du Stade Rennais, vendre un joueur devenu indésirable dans un club fortuné tout en évitant de renforcer un concurrent direct ressemble fort à un affaire en or…