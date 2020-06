Stade Rennais – Mercato : Niang, Salisu, Guirassy… Maurice s’est activé !

true

Le directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice a travaillé en profondeur sur le mercato estival ce week-end. Plusieurs pistes pourraient s’accélérer.

Florian Maurice ne compte pas ses heures depuis son arrivée au Stade Rennais. Cet après-midi, le directeur technique du SRFC donnera d’ailleurs sa première conférence de presse en compagnie de Nicolas Holveck. Le président du Stade Rennais serait justement celui qui bloquerait le transfert de Mohammed Salisu.

Manu Lonjon a fait savoir dimanche dans son live Twitch que le dossier n’était pas du tout fini au Stade Rennais, et qu’un accord serait même proche. Depuis trois jours, le précautionneux Holveck bloquerait l’opération qui pourrait pourtant se décanter en cas d’accord au niveau salarial (on parle d’un écart de 10 à 15 000 euros pour boucler le deal). « Les deux clubs ont acté la vente, mais Valladolid s’étonne des précautions prises par Holveck et s’en agace même, glisse Lonjon. Ça va bouger la semaine prochaine, le projet rennais intéresse le joueur. Avec le prédécesseur d’Holveck, on pourrait penser que ce serait signé. »

Muriqi en cas d’échec pour Guirassy ?

Concernant le dossier M’Baye Niang, le Stade Rennais l’accueillera ce lundi pour la reprise mais travaille toujours sur la piste de son successeur. L’option n°1 mène à Sehrou Guirassy, pour qui le SC Amiens demande 20 millions d’euros quand le club breton n’en propose que 13M. Les discussions continuent mais le club picard veut attendre l’arrivée des clubs anglais pour se positionner. Lonjon assure que le SRFC changera de cible si le SCA reste bloqué à une vente à 20 M€. Deux pistes remplaceraient alors Guirassy : Martin Terrier (OL) et plus sûrement Vedat Muriqi (26 ans), pour qui Fenerbahçe ne sera pas regardant en raison de ses soucis de trésorerie. Le Stade Rennais a un avantage pour l’attaquant kosovar : il est en capacité de sortir du cash rapidement.