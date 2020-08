Stade Rennais – Mercato : Pinault pousse Holveck, Maurice et Stéphan à frapper encore plus fort

true

Le Stade Rennais, porté par sa participation à la Ligue des champions, compte bien se montrer ambitieux. Sous la houlette de son actionnaire.

S’il y a bien un club qui a le vent en poupe actuellement en France, c’est bien le Stade Rennais. Le club breton, qui détient désormais un billet direct pour la phase de poules de la Ligue des champions, a des rêves de grandeur pour son Mercato. Avec comme symbole la prise de température dans le dossier Wissam Ben Yedder.

Et visiblement, cette volonté de voir grand circule à tous les étages du club, y compris au plus haut. Très proche du Stade Rennais ces derniers temps, l’actionnaire unique François Pinault semble délivrer un message ambitieux à ses troupes.

Dans des propos relayés par Ouest France, le président Nicolas Holveck a en effet confié tout l’appétit de Pinault. « Je peux vous dire qu’il n’a pas attendu la Champions League pour nous dire de foncer et qu’on avait son total soutien. Il nous le répète chaque semaine, à moi, Florian (Maurice) et Julien (Stéphan). Sa passion était déjà extrêmement forte avant de savoir que la Champions League s’offrait à nous. Le mercato, il le suit quotidiennement et je pense qu’il souhaite aller plus vite que nous encore ! », assure Holveck.