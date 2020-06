Stade Rennais – Mercato : Salisu, Kouassi, Guirassy… Holveck fait le point sur les pistes du mercato

true

Nicolas Holveck était en conférence de presse, ce lundi à 14h00. Le président du Stade Rennais est revenu sur les points chauds du mercato.

C’était la journée de rentrée des classes du côté du Stade Rennais. Le club breton en a profité pour présenter à la presse Nicolas Holveck et Florian Maurice, respectivement devenu président et directeur sportif.

Bien évidemment, le président du Stade Rennais a commenté les rumeurs d’arrivées de son club. Transfuge de l’AS Monaco, Holveck n’a éludé aucun sujet sous l’égide de Maurice : « Florian Maurice est responsable de la politique sportive du Stade Rennais en collaboration avec nous (Holveck et Stéphan). Il est responsable de la formation jusqu’à l’équipe professionnelle. On a plusieurs cibles. On ne veut pas mettre tout sur le même joueur. On a 3 ou 4 joueurs. Ce sont des joueurs qui viendront vraiment renforcer l’effectif. »

Dans l’idée de « continuer à faire progresser le club », le Stade Rennais prospecte tous azimuts. Mais pour l’heure, les Bretons n’ont pas réussi à acheter les « deux défenseurs centraux » demandés par Julien Stéphan. Mohamed Salisu ne rejoindra probablement pas : « Salisu donne sa priorité à la Premier League. Forcé un joueur, on n’a pas envie de le faire avec Julian. On a tout mis en œuvre. A priori, il préfère rejoindre l’Angleterre. On a d’autres pistes. On veut des joueurs qui ont envie de venir. C’est important. Ce n’est pas un reproche à Salisu. Il veut rejoindre un pays de langue anglaise. On ne va pas forcer les choses. »

Dans cette optique de renforcer l’axe central, le SRFC s’était aussi intéressé sur la situation de Tanguy Kouassi. Malheureusement pour Holveck, le joueur formé au PSG a décidé de rejoindre l’Allemagne et le Bayern Munich : « Oui, il a préféré partir au Bayern Munich. On était en finale. Pour nous, c’était une grosse opportunité. On a mis tout ce que l’on pouvait mettre en œuvre. Aujourd’hui, on s’est retrouvé au coude à coude avec le Bayern, Leipzig et Monchengladbach. Cela prouve la nouvelle dimension du Stade Rennais. Notre projet a été écouté avec attention. Les jeunes talents écoutent le projet du Stade Rennais. »

Sehrou Guirassy d’accord pour rejoindre le Stade Rennais

Dans les autres priorités dictées par Julian Stéphan figure « un offensif » notamment pour combler le probable départ de M’Baye Niang. En toute franchise, Holveck a affirmé qu’il avait un accord avec Sehrou Guirassy. Le président du Stade Rennais a en revanche tancé son confrère amiénois Bernard Joanin : « Guirassy souhaite venir à Rennes. Pour l’instant, c’est trop cher dans le marché actuel (n.d.l.r : Amiens réclame 20M€). Ce n’est pas l’estimation que l’on fait du joueur. Mais contrairement à ce qu’a dit Bernard Joanin, on n’a pas fait d’offres à la casse. La dernière offre est dans les prix du marché. On va essayer de trouver un arrangement pour faire venir le joueur. »

Malgré sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, le Stade Rennais n’ira pas « dans la surenchère cet été » (Holveck). Le club breton a voulu un « budget conforme à la Ligue Europa » et souhaitera garder un « noyau dur » cher à Julien Stéphan : « L’idéal est de garder le noyau dur. C’est une saison historique pour nous avec ce classement. On ne peut pas chiffrer un nombre d’arrivées. Tout dépend des départs. On travaille depuis plusieurs semaines. » Ambitieux, le Stade Rennais ne tardera pas à se montrer actif dans ce mercato.