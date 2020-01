Stade Rennais – Mercato : Stéphan confirme pour N’Zonzi, fin de la piste Augustin

true

Le Stade Rennais fonce sur Steven N’Zonzi (AS Rome, 31 ans), Julien Stéphan a confirmé la nouvelle ce lundi midi. « Je n’ai pas changé d’état d’esprit, ni de discours par rapport à ces dernières semaines, confie le coach du SRFC devant la presse. On a évoqué en interne les besoins qu’on pouvait avoir. Est-ce que ce sera possible de le faire ou pas ? Je ne sais pas encore, je suis très tranquille par rapport à ça. On a eu des discussions, on en a encore. Il reste une petite semaine et il faudra voir si on est en capacité de bouger ou pas. »

Augustin prêté par l’AS Monaco à Leeds

Pisté aussi par le club breton, Jean-Kévin Augustin a rallié Leeds United, en Championship, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le joueur, sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2022, pourrait même continuer avec le club anglais puisque ce dernier bénéficie d’une option d’achat.