Stade Rennais – Mercato : Stéphan glisse un conseil judicieux à Camavinga

Eduardo Camavinga a explosé au Stade Rennais. À tout juste 17 ans, le milieu de terrain est même LA révélation de la saison en Ligue 1 et n’a sans doute pas encore fini de nous surprendre. Certains pensent même qu’il pourrait être une surprise de Didier Deschamps pour l’Euro cet été…

En attendant, Camavinga doit encore faire ses preuves au plus haut niveau. Julien Stéphan lui conseille de rester au Stade Rennais encore une saison avant de songer à un éventuel départ vers un club plus prestigieux.

« La question financière n’est pas de mon ressort »

« Je pense qu’il ne faut pas aller trop vite en besogne, a lancé le coach du Stade Rennais au micro de RMC Sport lundi soir. Une saison au haut-niveau, c’est très bien, mais la confirmer, c’est plus dur. Souvent, la deuxième saison est plus difficile même s’il a la tête sur les épaules et la maturité nécessaire pour s’affirmer dans le temps. À Rennes, il est dans un contexte qu’il maîtrise bien, avec des gens qu’il connaît bien et qui peuvent l’aider à continuer de s’épanouir. On verra ce qu’il se passera à la fin de la saison, mais oui, je pense qu’une année de plus avec nous pourra lui être bénéfique. Après, la question financière n’est pas de mon ressort. »