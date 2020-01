Stade Rennais – Mercato : Stéphan fait un appel de phare à Létang pour cet hiver

true

Le Stade Rennais a fait preuve de professionnalisme dimanche en s’imposant à Fos-sur-Mer devant l’Athlético Marseille (2-0).

À la récupération à l’entrée de la surface côté droit sur un mauvais renvoi de la défense phocéenne, Hamari Traoré a d’abord expédié une reprise limpide qui a trompé le gardien olympien. Ce but est le premier du latéral malien pour son 109e match avec Rennes.

« C’est un but exceptionnel qui nous a fait le plus grand bien à ce moment de la partie, souligne Julien Stéphan dans L’Équipe. Il est parfait dans son équilibre. Il y a de la fluidité et de la qualité technique dans cette frappe. Je suis content pour lui qu’il se débride enfin. Il était raillé pour son inefficacité. Il y a magnifiquement mis fin. »

« On a pas mal de blessés, et notre effectif n’est pas extensible »

Raphinha, en vue sur son côté droit, a ensuite profité d’un mauvais dégagement adverse pour doubler la mise (45e +2). « On a marqué le deuxième à un moment idéal mais nous n’avons pas douté, prolonge l’entraîneur du Stade Rennais. On a assuré l’essentiel sans se faire trop peur. Nous restons sur une belle série qu’il faut prolonger. Notre calendrier s’annonce encore plus chargé avec cette qualification. On a pas mal de blessés, et notre effectif n’est pas extensible. Mais il faut maintenir ce niveau de confiance tout en faisant attention qu’il ne se transforme pas en suffisance. La Coupe de France est une compétition qui nous a procuré tellement d’émotions qu’on va la jouer à fond. La concurrence sera plus rude cette année. . Hormis Pau et Belfort, la hiérarchie a presque tout le temps été respectée. Nous, on a le 9e budget de L1. L’exploit était surtout de la gagner la saison passée. »