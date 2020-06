Stade Rennais – Mercato : Stéphan sait ce qu’il veut cet été et recale un ex du PSG !

true

Désireux de doubler tous les postes de son effectif rapidement pour préparer la Ligue des Champions, Julien Stéphan sait ce qu’il ne veut pas au Stade Rennais.

Peu présent sur les derniers Mercatos du Stade Rennais du fait de la présidence omniprésente d’Olivier Létang, Julien Stéphan a vu ses pouvoirs étendus sur la prochaine période des transferts avec l’arrivée de Nicolas Holveck et celle, annoncée pour le 3 juillet, du nouveau directeur technique Florian Maurice.

Julien Stéphan veut ses recrues rapidement…

En lice pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions qui devraient se tenir en septembre prochain, les Rennais veulent réaliser un Mercato express cet été et profiter au maximum de l’ouverture du Mercato franco-français du 8 juin mais également du travail préparatoire de Florian Maurice sur les pistes étrangères (Espagne, Turquie, Danemark…). Selon « Le Télégramme », il s’agit d’une volonté marquée de Julien Stéphan lequel « aimerait compter sur son effectif, étoffé, au plus vite » et si possible pour la reprise du 22 juin.

… Mais pas de Benjamin Stambouli (Schalke 04)

En attendant, Stéphan sait très bien ce qu’il ne veut pas. Selon le très bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, le coach rennais s’est vu proposer par ses recruteurs les services du polyvalent Benjamin Stambouli (Schalke 04) pour le poste de défenseur central. Julien Stéphan a refusé de valider la piste de l’ancien joueur du PSG, estimant que Damien Da Silva était tout simplement meilleur dans le registre.