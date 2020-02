false

En effet, le Stade Rennais a officialisé une arrivée qui était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Steven Nzonzi, le milieu de terrain champion du monde en 2018, a été prêté jusqu’à la fin de la saison au club breton.

Une arrivée qui devrait faire du bien au jeune effectif rennais, à la grande joie de Julien Stéphan. Après la victoire face au FC Nantes, le coach rennais a d’ailleurs expliqué ce qu’il attendait de son nouveau joueur. « Il va nous apporter de la maturité. Bien évidemment aussi toutes ses qualités de footballeur et toute son expérience. Je pense qu’il va aussi nous aider à mieux gérer les matchs ».

La gestion des matchs, une carence notamment confirmée lors du derby face au FC Nantes. Stéphan compte donc sa recrue pour tenter de résoudre ce problème récurrent. « Sur ce match contre Nantes, je regrette la manière dont on s’est fait contrer sur le deuxième but. Lui va nous apporter cela, certainement un peu plus de stabilité au milieu de terrain. Il va nous apporter sa taille et sera aussi très intéressant sur les coups de pied arrêtés », a détaillé l’entraîneur breton.