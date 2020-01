Stade Rennais – Mercato : un effort financier colossal pour Nzonzi ?

true

Nous n’en sommes plus au stade de la rumeur. Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, a en effet confirmé que son club surveillait avec attention le dossier de Steven Nzonzi, l’international français.

Seul souci, et non des moindres, le coût de sa venue en Bretagne. Car comme le précise le quotidien l’Equipe, le SRFC, même pour un prêt, va devoir faire d’énormes sacrifices. Nzonzi, qui évolue encore et toujours à Galatasaray, en Turquie, dispose en effet d’un salaire annuel estimé à 3,3 millions d’euros ! Et sans les bonus.

Après avoir été prêté à Galatasaray, le milieu international français Steven Nzonzi s’est entendu avec le Stade Rennais. Reste à finaliser l’opération entre le troisième de L1 et l’AS Rome https://t.co/CBNUfyvMxQ pic.twitter.com/KW6u58l7XW — L’ÉQUIPE (@lequipe) 27 janvier 2020

Comme le précise le média, à ce montant, qui ne diminuera pas si nouveau prêt il y a, s’ajoute une négociation forcément compliquée entre les dirigeants rennais, le club turc de Galatasaray et la Roma à qui appartient le joueur.