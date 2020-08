Stade Rennais – Mercato : un indésirable de Stéphan devrait s’en aller

false

Pas dans les plans de Julien Stéphan au Stade Rennais, Rafik Guitane va s’engager en prêt pour une saison à Maritimo (D1 portugaise).

En janvier 2018, le Stade Rennais avait misé 8 millions d’euros sur Rafik Guitane. Formé au Havre, le milieu de terrain de 21 ans n’a jamais trouvé sa place en Bretagne. Depuis sa venue du côté du Rhoazon Park, l’ex-international français moins de 20 ans a participé seulement à quatre rencontres. Pire, il a été titularisé qu’à une seule reprise, en Ligue Europa, le 28 novembre 2019, en Écosse, face au Celtic Glasgow.

Dans l’impasse, Rafik Guitane espérait se relancer lors de ce mercato en trouvant un nouveau pointe de chute. Selon MaisFutebol, média portugais, le natif d’Evreux devrait s’engager en prêt pour une saison, sans option d’achat, au Maritimo (D1 portugaise).

Un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Julien Stéphan, coach du Stade Rennais, ne comptait pas du tout sur le joueur, pourtant sous contrat jusqu’en 2022. Pour preuve, Guitane était absent des deux stages de préparation à Dinard et Arzon. Chez le dernier 11e de Liga NOS, il espèrera relancer sa carrière au plus haut niveau après deux saisons galère chez les Rouge et Noir.