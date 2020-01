Stade Rennais – Mercato : un latéral gauche sur le départ en janvier

true

Arrivé il y a un an en provenance des Grasshoppers de Zurich, Souleyman Doumbia (23 ans) pourrait bien quitter le Stade Rennais cet hiver. Barré par la concurrence de Jérémy Morel et Faitout Maouassa, le latéral gauche franco-ivoirien n’entend pas insister en Bretagne.

Le SCO Angers intéressé par Doumbia

Si l’on en croit « L’Equipe », Doumbia disposerait déjà de plusieurs portes de sortie. En plus de Cardiff City (12e de D2 anglaise) et d’Utrecht (7e du championnat néerlandais), le joueur formé au PSG serait dans les bons papiers du SCO Angers qui cherche un remplaçant Rayan Aït-Nouri, victime d’une grosse blessure à la mâchoire et absent de longues semaines.

Du côté du Stade Rennais, on ne cherchera sans doute pas à retenir Souleyman Doumbia malgré les 3 M€ déboursés en janvier 2019 et son confortable contrat signé jusqu’en juin 2022. L’idée d’un prêt n’est pas à exclure…