Stade Rennais – Mercato : une belle rentrée d’argent grâce au FC Barcelone ?

Le FC Barcelone aurait l’intention de vendre Ousmane Dembélé cet été. Ce qui permettrait au Stade Rennais de récupérer de l’argent via l’indemnité de formation.

A priori, le Stade Rennais n’aura pas besoin d’argent cet été. Certes, le club breton a été frappé, comme tout le monde, par la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Mais il est beaucoup moins impacté que l’OM ou l’ASSE, par exemple, grâce à sa gestion rigoureuse doublée de succès constants depuis un an et demi. Surtout que la qualification pour les playoffs de la Champions League pourrait lui permettre d’accéder au très lucratif tour de poules.

Malgré cela, les Rouge et Noir pourraient recevoir un chèque inattendu en provenance du FC Barcelone. En effet, les dirigeants catalans auraient l’intention de vendre Ousmane Dembélé cet été. Régulièrement blessé, le Français a rétrogradé dans la hiérarchie derrière Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann et Ansu Fati. Sans compte que Lautaro Martinez et Neymar pourraient débarquer à l’intersaison.

Le Barça voudrait le vendre 100 M€. Ce qui, grâce aux indemnités de formation prévues par le règlement de la FIFA, permettrait au Stade Rennais, club formateur de Dembélé, de percevoir un joli chèque. Toujours bon à prendre…