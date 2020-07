Stade Rennais – Mercato : une légende déjà de retour

true

Retraité depuis 2019, Romain Danzé va faire son retour au Stade Rennais, au poste de responsable des relations publiques et du développement.

Après vingt ans de bons et loyaux services en tant que joueur du Stade Rennais, Romain Danzé va faire son retour au sein de son club de toujours. Retraité depuis 2019, l’ex-latéral, qui a évolué 376 fois sous le maillot rennais, va occuper un poste de responsable des relations publiques et du développement.

Jusqu’à présent, Romain Danzé était resté à l’écart du Roazhon Park. Mais, sur la volonté de Nicolas Holveck, l’ancien numéro 29 a accepté de faire son retour dans sa maison. Dans un communiqué, le Stade Rennais a justifié la décision de faire revenir le capitaine historique du club breton. « Nous avons imaginé ce poste taillé sur mesure, car qui mieux que Romain peut représenter le Stade Rennais F.C. aujourd’hui. Il a fait toute sa carrière au club, c’est unique. Ce ne sera pas qu’une image. »

Touché par les propos du président, Danzé a confié son ambition. « Il y avait une volonté de changer pour comprendre et voir comment fonctionne l’intérieur d’un club, comprendre comment s’articulent les services. Ça va se rapprocher de ce que je vois en formation à Limoges. Il me reste un an de formation avant d’obtenir le diplôme de manager général. » Un premier poste pour apprendre, mais à l’avenir, on peut déjà imaginer Danzé comme manager général du Stade Rennais. Une perspective qui réjouirait forcément les supporters des Rouge et Noir.