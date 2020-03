Stade Rennais – Mercato : une pépite attire Leipzig, Nice et le Celtic !

true

La jeune garde du Stade Rennais a visiblement de beaux jours devant elle puisque plusieurs clubs sont déjà intéressés par le jeune arrière droit Brandon Soppy (18 ans).

Nicolas Holveck n’a pas vraiment la tête au mercato. Le nouveau président exécutif du Stade Rennais l’a dit ce week-end : il s’inquiète des retombées financières de la crise sanitaire liée au coronavirus. Emboitant le pas de Bernard Caïazzo à l’ASSE, Holvek ne cache pas son inquiétude sur le plan économique.

« On entre dans une période de crise sans aucune réserve. C’est forcément compliqué si on supporte quatorze ou quinze mois de charges, selon le timing dans lequel pourra s’achever la saison actuelle, avec douze mois de recettes, a-t-il soufflé dimanche dans L’Équipe. Quand il n’y a aucune réserve, le moindre caillou peut être catastrophique. Hors, là, c’est une météorite qui nous tombe dessus. On est logés à la même enseigne que les autres. On a un actionnaire fort qui représente plus de garanties par rapport à des établissements de financement si besoin, mais vivre trois mois sans recettes… Il va falloir un effort de tout le monde. »

Le RB Leipzig accélère fort sur Brandon Soppy ( Rennes) .

Nice et le Celtic ( entre autres) également intéressé. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) March 24, 2020

Des ventes de joueurs pourraient-elles permettre au Stade de Rennais d’éponger une partie de l’ardoise ? Il faudra sans doute y réfléchir en temps en en heure en sachant que certains jeunes du club sont déjà très convoités. Selon Manu Lonjon, l’arrière droit Brandon Soppy intéresse en effet l’OGC Nice, le RB Leipzig et le Celtic Glasgow pour ne citer qu’eux. L’intéressé n’a que 18 ans, ça promet !