Stade Rennais : Niang révèle pourquoi les Rouge et Noir la jouent modeste

Le Stade Rennais est actuellement 3e du championnat. Et même l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, en fait un candidat sérieux à la Champions League. Pourtant, les Rouge et Noir refusent d’évoquer la C1. Pourquoi ? L’attaquant Mbaye Niang l’a révélé au quotidien Ouest France.

« Pour le moment, je dirais que non, nous ne sommes pas candidats au podium. Il reste tellement de matches que dire aujourd’hui que nous sommes en course, cela pourrait se retourner contre nous. Il faut prendre match après match. Aujourd’hui, on a fait un match à Nice, chez un concurrent direct et une très belle équipe. On a pris un point, on avance, mais on va désormais se concentrer sur le match de Coupe de France mardi et la réception de Nantes. Il faut préparer chaque match sereinement et ne pas faire de calculs. »

« On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd’hui, on joue avec les valeurs qui sont les nôtres et que l’on a démontrées depuis le début de saison. Pour le moment, ça fonctionne. Maintenant, il ne faut pas se précipiter, ne pas se mettre en tête qu’on joue la Ligue des champions… C’est justement là que l’on pourrait tomber dans les pièges. On fera les comptes à la fin. »