Jean-Michel Aulas est trop au fait de la communication pour ignorer, au moment d’évoquer la « saison blanche » dans les colonnes du Monde, qu’il engendrerait de vives réactions. Après les dirigeants de la LFP, c’est au tour du Stade Rennais de répliquer.

Le club breton est, il est vrai, parmi les premiers concernés. Le Stade Rennais figure cette saison à la troisième place de Ligue 1 au moment de l’interruption de la saison, contre le dixième rang la saison passée. Une saison blanche serait donc une bien mauvaise affaire…

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL] Jacques Delanoë, Président du Stade Rennais F.C., a souhaité réagir aux propos du Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. ➡ https://t.co/Jd36qW6lkP pic.twitter.com/oGJTRxxbVL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 14, 2020

Par le biais d’un communiqué, le président du Stade Rennais Jacques Delanoë a donc réagi de manière sèche aux propos du boss de l’OL. « Personnellement je trouve cette déclaration de M. Aulas indécente. Si par malheur le championnat devait s’arrêter définitivement, il me semblerait sportivement équitable que le classement soit entériné au soir de la dernière journée jouée (à date, 75% du championnat ont déjà été effectués, on est donc bien loin d’une saison blanche…). En tout état de cause il me semble également que cette décision appartient de manière collégiale à l’ensemble des compétiteurs », a précisé le dirigeant rennais.