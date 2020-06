Stade Rennais, OL : Maurice peut déjà donner des regrets à Aulas

true

Lors d’un entretien à Ouest-France, Florian Maurice, nouveau directeur sportif du Stade Rennais, a fait une forte impression. Au plus grand regret d’Aulas.

Cet été, le Stade Rennais a déjà réalisé un gros coup. Les Bretons ont convaincu Florian Maurice de quitter l’OL. Une fin d’aventure inattendue pour le responsable de la cellule de recrutement qui a provoqué le courroux de Jean-Michel Aulas. Le boss des Gones a profité de l’oeil expert de son ancien attaquant pour réaliser de très gros coups sur le mercato (Ndombele, Mariano…).

Déçu par l’arrivée de Juninho l’été dernier dans le Rhône, Florian Maurice arrive au Stade Rennais avec des pouvoirs élargis. Désormais, il sera directeur sportif des pensionnaires du Rhoazon Park. Qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions, les Rennais nourrissent de grandes ambitions pour le futur.

Première attraction du nouveau visage des Rouge et Noir, Florian Maurice a accordé un entretien à Ouest-France. Sérieux, appliqué, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon a séduit les journalistes présents à l’instar de Benjamin Idrac : « Forte impression de Florian #Maurice, qui restera la recrue phare du mercato du Stade Rennais. Ambition, humilité, organisation, vision… Étape Lyon digérée. Il parle travail (en équipe) & football, veut un style offensif, aime les joueurs. Un futur Monchi breton ? »

Au Stade Rennais, Maurice est arrivé « humble, ambitieux et collectif »

Cet avis est partagé également par Anthony Etienvre, journaliste à Ouest-France : « J’ai l’impression que notre meilleure recrue est celle qui sera chargée d’en faire venir. Humble, ambitieux et collectif, ça sent la bonne pioche à plein nez… #SRFC »

Désormais, Florian Maurice va s’atteler à combler les desiderata de Julien Stéphan. Le coach du Stade Rennais veut deux défenseurs centraux et un offensif pour densifier son effectif en vue de la saison prochaine. Les noms de Salisu, Badiashile sont évoqués pour l’arrière-garde. Kudus et Terrier sont des cibles pour dynamiter l’attaque bretonne. À Florian Maurice de ne pas décevoir les attentes pour donner encore plus de regrets à l’OL et à Jean-Michel Aulas.