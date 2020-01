Stade Rennais, OL – Mercato : Ben Arfa bientôt sous les ordres de Ronaldo ?

true

En attente d’un projet intéressant depuis l’été dernier et son surprenant départ du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa va-t-il revoir ses ambitions à la baisse ? On peut se poser la question puisqu’aucun club d’envergure n’a voulu faire appel à lui jusqu’à présent et qu’à 32 ans, passer une saison blanche pourrait lui être très préjudiciable.

Ce samedi, Eurosport nous apprend que deux clubs du bas de tableau espagnol, le Real Valladolid et l’Espanyol Barcelone, songeraient à lui. Les Pericos sont derniers de la Liga et viennent de changer d’entraîneur. L’ancien défenseur du Barça Abelardo a pris les commandes et a débuté son mandat par un bon nul (2-2) contre… le Barça !

Valladolid, lui, est 14e. Ce qui est loin de ses attentes initiales. Car depuis un an, les Violets sont dirigés par le Brésilien Ronaldo. Le double Ballon d’Or a un projet ambitieux pour le club de La Pucela. Est-ce que cela suffira à convaincre Ben Arfa de relever son challenge ?