Stade Rennais, OL – Mercato : Florian Maurice répond à Aulas

true

Clef de voûte de la cellule de recrutement de l’OL, Florian Maurice a décidé de rejoindre le Stade Rennais cet été. Il est revenu sur son choix.

Pour le Stade Rennais, Florian Maurice était le « numéro 0 sur la liste » dixit Nicolas Holveck. Non pas que l’ancien chef de la cellule de recrutement de l’OL est mauvais à son poste, tout simplement parce que le président breton pensait qu’il était impossible à déloger : « Julien m’a convaincu d’essayer de tenter notre chance pour faire venir Florian Maurice. On avait évoqué le profil avec Julien. J’avais trois noms sur la liste et pas celui de Florian. Il était le numéro 0 parce que c’était impossible. Julien a eu raison de me convaincre. Je le remercie encore. »

Pilier de l’organigramme lyonnais, l’ancien avant-centre a décidé de donner un coup de boost à sa carrière. Maurice arrive au Stade Rennais avec de prérogatives élargies comme l’a expliqué Nicolas Holveck : « Florian Maurice est le responsable de la politique sportive du Stade Rennais. De la formation jusqu’à l’équipe professionnelle. »

Un rôle important qui sied à Florian Maurice qui avait été frustré par l’arrivée de Juninho l’été dernier. Souriant pour sa présentation à la presse, l’ancien lyonnais a expliqué ses objectifs avec son nouveau club : « J’ai quatre objectifs. Premièrement, je dois contribuer à continuer à faire progresser le Stade Rennais au niveau des résultats. Le Stade Rennais doit jouer la coupe d’europe chaque saison. Deuxièmement, je dois apporter un regard extérieur à Julien Stéphan concernant l’équipe. Troisièmement, je dois gérer une politique de recrutement ambitieuse par rapport au budget du club. Enfin, le centre de formation me tient à coeur. Cela faisait parties de mes prérogatives à Lyon. Je serai à côté des membres du centre de formation pour accompagner les jeunes espoirs vers le plus haut niveau. »

Les paroles de Jean-Michel Aulas ont touché le nouveau directeur sportif du Stade Rennais

Inattendu, le départ de Florian Maurice avait provoqué le courroux de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL était vexé de voir partir un élément important directement à la concurrence. Invité à répondre à ces déclarations, le directeur sportif du Stade Rennais les a brièvement commentées : « Je ne vais pas commenter ses propos. Je ne peux pas vous dire que ça ne me touche pas. Mais je ne peux pas juger ses paroles. »

Affecté par son départ, les supporters de l’OL regretteront leur ancien Gone. Mais pour Maurice, il était temps de passer à autre chose pour continuer à progresser : « Effectivement je quitte un grand club dans lequel j’ai vécu un certain nombre d’années. Mais, je découvre un nouveau club avec l’ambition qu’il devienne encore plus grand. La décision a été murement réfléchie. Je suis très satisfait de mon choix. Je vais donner le meilleur de moi meme pour le résultat. Le travail et l’humilité sont mes valeurs et elles correspondent à Rennes. »

Avant de poursuivre : « Je pense qu’il était pour moi d’avoir une visibilité globale sur le projet du Stade Rennais. Je connais le club depuis quelques temps. Je venais au Rhazon Park pour regarder les joueurs. Le club est en développement permanent. Je pense avoir fait de ce que j’avais à faire à l’OL. La question ne s’est pas posée (n.d.l.r: concernant un poste avec plus de prérogatives). Je suis très heureux d’être ici. »

Une joie et une ambitieux que partagent Julien Stéphan. Désormais, le trio (avec Holveck) va travailler pour étoffer de deux défenseurs centraux et d’un offensif l’effectif du SRFC. En tout cas, le coach breton est ravi de pouvoir compter sur son nouveau directeur sportif : « Florian Maurice a été sensible aux progrès du club. Je connais très bien ses valeurs, sa capacité de travail et ses compétences. Il a toutes les qualités requises pour bien fonctionner ici. C’est une super prise. On est fier qu’il nous rejoigne. C’est un travail collectif. »