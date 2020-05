Stade Rennais : Olivier Létang de retour au TFC, c’est non

false

Si l’on se fie à une information donnée par RMC, Olivier Létang, l’ancien président du Stade Rennais, ne rachètera pas le Toulouse Football Club.

L’information est donnée depuis quelques minutes par RMC. Olivier Létang, l’ancien président du Stade Rennais, annoncé depuis plusieurs jours comme possible repreneur du TFC, serait en passe d’abandonner le projet.

En effet, et on reprend les propos du site internet de la radio, « Olivier Létang ne rachètera pas le club. il ne le rejoindra pas non plus. Selon plusieurs sources proches du dossier l’affaire serait trop complexe. Notamment en raison des incertitudes qui règnent autour du TFC, particulièrement sur les conséquences de la crise sanitaire et de la relégation du club. »

Le projet Létang abandonné, le président du TFC, Olivier Sadran, va donc devoir trouver une autre solution alors que le club vient tout juste d’être relégué en Ligue 2.