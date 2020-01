Stade Rennais – OM (0-1) : Camavinga victime d’un traitement à la Neymar !

true

Vendredi soir, le Stade Rennais a disputé (et perdu) un match très heurté face à l’Olympique de Marseille (0-1). Sur cette rencontre, la pépite Eduardo Camavinga a d’ailleurs fini très marqué, victime de plusieurs mauvais coups des Olympiens. Une situation qui fait l’objet d’une analyse poussée dans « L’Equipe » du jour.

A l’issue de la rencontre, Julien Stéphan confirme que son jeune milieu (17 ans) a dégusté : « Il a pris plusieurs chocs, des coups au genou et dans le bas du dos, au niveau du coccyx, qui l’ont embêté et handicapé sur cette fin de rencontre ». Un traitement particulier que comprend M’Baye Niang : « Si je joue contre Camavinga aujourd’hui, j’essaie de le déstabiliser, c’est normal. C’est un joueur qui fait des différences, j’essaye de le limiter au maximum. Les Marseillais l’ont amené sur le champ de bataille mais il a bien répondu, il a gardé son calme ».

Camavinga, le joueur de L1 qui subit le plus de fautes

Il faut dire que, s’il n’est pas forcément le plus gros dribbleur de Ligue 1, Eduardo Camavinga paie cher sa réputation de futur crack du football mondial. Face à l’OM, il a subi quatre fautes. Plus que n’importe qui et au dessus de sa moyenne depuis le début de saison (2,67 subies par match). En L1, l’international Espoirs est tout simplement le joueur qui subit le plus de fautes (48) avec Jacques-Alaixys Romao (Reims) mais devant des dribbleurs comme Nicolas De Préville (Bordeaux, 44) ou Neymar (PSG, 43). Une vendetta qui s’explique aussi par le fait que Camavinga ne refuse pas souvent le duel (270 disputés depuis le mois d’août).