Stade Rennais – OM : Julien Stéphan ne cache pas son admiration pour un Marseillais

true

En conférence de presse à l’avant-veille du choc entre le Stade Rennais et l’OM, Julien Stéphan a notamment dit le plus grand bien d’André Villas-Boas.

Troisième de L1, le Stade Rennais peut dépasser l’OM s’il s’impose vendredi soir à domicile face aux joueurs de Villas-Boas. Et si le club breton prend trois autres points à Nîmes mercredi prochain en match en retard.

Mais lors de son point presse, Julien Stéphan a clairement affirmé ne pas penser au podium. « Je ne parle pas de podium, je parle de progression collective, d’aboutissement sur l’enchaînement des matches, a ainsi expliqué le coach breton. L’évolution sur le plan collectif me convient, même si on a des axes de progrès, et pour le reste, je ne suis pas du tout focalisé sur le classement pour l’instant, on verra à cinq journées de la fin où on en sera. »

« Beaucoup d’estime et de respect »

Stéphan a par ailleurs salué le travail de son alter ego marseillais André Villas-Boas. « J’ai beaucoup d’estime et de respect par rapport à ce qu’il a réussi à mettre en place. Il a impacté son équipe très rapidement, il a l’air d’y avoir une excellente mentalité dans l’équipe, une grande confiance entre le coach et le joueur, derrière un public au diapason. Malgré son âge , c’est quelqu’un de très expérimenté qui a eu des résultats déjà fantastiques. Il prouve une nouvelle fois sa valeur et son talent.

Enfin, s’il trouve que le SRFC « superforme », Stéphan a également loué la qualité de l’effectif de l’OM. « Marseille a fait des investissements très importants ces dernières années, Payet à 30 millions d’euros, Caleta-Car 20, Rongier 13, Benedetto 16, Sanson valorisé entre 20 et 25 aujourd’hui, Radonjic 13 et on ne présente pas Mandanda. Donc ils ont beaucoup investi. Ont-ils surperformé ? Je ne sais pas, mais il y a un effectif de grande valeur. »