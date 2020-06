Stade Rennais, OM – Mercato : Pierre Ménès en dit plus sur le divorce Stéphan – Niang

true

Selon Pierre Ménès, Julien Stéphan ferait presque l’unanimité contre lui au sein du vestiaires du Stade Rennais. L’entraîneur breton a eu la tête d’Olivier Létang, très apprécie des joueurs.

Troisième du dernier exercice de Ligue 1, le Stade Rennais vient de connaître une des plus belles saisons de son histoire. Un bon exercice que les Bretons doivent à Julien Stéphan. Le jeune entraîneur (39 ans) s’est affirmé dans son poste comme la relève des entraîneurs français. Pourtant, l’ambiance est tendue dans le vestiaire du Stade Rennais.

D’après un tweet de Pierre Ménès en réponse à un internaute, le coach ferait « quasiment l’unanimité contre lui. » Une mauvaise ambiance latente depuis le départ d’Olivier Létang en février dernier. Très apprécié par les joueurs, l’ex-président possédait des désaccords profonds avec le coach rennais.

« Stéphan et Niang ne veulent plus travailler ensemble »

Dans une série de réponse, le chroniqueur de Canal + a justifié les envies de départ de M’Baye Niang : « Stéphan et Niang ne veulent plus travailler ensemble. Il y a une incompatibilité totale. » Le Sénégalais, sur les tablettes de l’OM, était très proche d’Olivier Létang. Ce dernier avait fait signer l’attaquant au Stade Rennais en provenance du Torino en mai 2019 : « Il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour Letang et qui n’ont pas supporté son limogeage », a renchéri Pierre Ménès. Des discordes qui pourraient sonner la fin de l’aventure de Niang à Rennes. Pour les restants, Julien Stéphan devra assainir les colères pour atteindre les objectifs de plus en plus élevés du Stade Rennais.