OM, Stade Rennais : le dossier Niang (beaucoup) moins coûteux que prévu ?

L’OM, confronté à de réeeles difficultés économiques, pourrait profiter de ce mercato pour s’attacher les services du Rennais, Mbaye Niang.

Fort probable, dans les prochaines semaines, que l’attaquant Mbaye Niang, qui évolue au Stade Rennais, soit au coeur de l’actualité mercato. En cause, et comme vous le savez sans doute, l’envie du joueur de rejoindre l’OM pour la saison prochaine. Si le joueur a évoqué publiquement la piste, confirmant son intérêt, le président du SRFC, Nicolas Holveck, a depuis démenti tout contact entre son joueur et le club phocéen.

Reste une autre évidence : le dossier Niang paraissait inaccessible pour l’OM, surtout au prix de 25 millions d’euros, alors que Jacques-Henri Eyraud, le Boss phocéen, se doit de vendre cet été. Mais si l’on en croit Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus qui s’est exprimé sur le sujet lors de Pierrotfacecam, la réalité pourrait être bien différente.

« Ils seront probablement obligés, d’autant plus que le joueur ne veut pas rester, d’accepter une vente à 15 millions. »

« Je pense que les clubs qui vont être vendeurs doivent s’attendre à une décote de 25 à 30 % sur leurs transferts. Je pense que Rennes doit évaluer M’Baye Niang à 25 – 30 millions d’euros. Ils seront probablement obligés, d’autant plus que le joueur ne veut pas rester, d’accepter une vente à 15 millions ce qui serait le prix qu’ils avaient payés. Ca va être un mercato compliqué… «