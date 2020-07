Stade Rennais, OM, OL, LOSC – Mercato : Boga bientôt avec Osimhen ?

true

Sur les tablettes de clubs de Ligue 1, Jérémie Boga pourrait rejoindre Osimhen… à Naples ! Les Italiens font le forcing pour l’ex-ailier du Stade Rennais.

Brillant cette saison avec Sassuolo, Jérémie Boga confirme son talent aperçu avec le Stade Rennais (2015-2016). Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en Serie A, le néo-international ivoirien attire de nombreuses convoitises. En Ligue 1, l’OM, l’OL et le Stade Rennais suivent avec attention la progression de l’offensif.

Selon FootMercato, c’est Naples qui demeure le plus chaud sur le dossier. Ambitieux, les Partenopei aimeraient booster leur attaque avec les venues d’Osimhen et Boga. Les dirigeants napolitains ont déjà offert 22 millions d’euros à Sassuolo pour le joueur engagé jusqu’en 2022. Mais, l’offre a été déclinée.

Car au-delà de la France et de l’Italie, l’Atlanta Bergame s’est également positionné, le natif de Marseille affole l’Europe entière. Le Borussia Dortmund et le FC Séville surveillent de près le joueur âgé de 23 ans. Néanmoins, ce serait bien Naples qui serait le plus enclin à casser son trésor de guerre pour s’offrir Boga.

Toujours dixit FootMercato, Boga vit d’une façon sereine la situation et les convoitises. Un rendez-vous est prévu entre le représentant du joueur formé à Chelsea et Giovanni Carnevali, l’administrateur délégué de Sassuolo. Pour les clubs de Ligue 1, il semble déjà que la partie soit perdue d’avance à la vue de la concurrence et du prix demandé par Sassuolo pour lâcher la pépite Jérémie Boga.