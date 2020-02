Stade Rennais : Pierre Ménès réagit au départ d’Olivier Létang…et ça pique

true

Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus, vient tout juste de réagir au départ du président du Stade Rennais, Olivier Létang. Et c’est musclé.

On vient tout juste de l’apprendre. Olivier Létang, le président du Stade Rennais, a annoncé son départ. Un communiqué a aussitôt été publié sur le site officiel du club.

De toute évidence, ce départ ressemble à une éviction pure et simple. Pour le moins étrange lorsqu’on voit le chemin parcouru par le SRFC depuis quelques mois. Et lorsqu’on s’attarde également sur les résultats actuels.

« Ce que les Pinault foutent avec le club »

Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus, vient à l’instant de réagir. Et c’est virulent. « Abasourdi par la mise à l’écart d’Olivier Letang par le Stade Rennais. Ça devait aller trop bien. Une fois de plus on se demande ce que les Pinault foutent avec leur club. »