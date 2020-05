Stade Rennais : pourquoi la Ligue des Champions est si belle

false

Les supporters du Stade Rennais, qui goûteront à la délicieuse Ligue des Champions la saison prochaine, ont eu du mérite. Et surtout de la patience…

Depuis hier, et l’officialisation des classements de L1 et de L2 par la Ligue de Football Professionnel, le Stade Rennais est troisième du championnat et invité à participer à la prochaine Ligue des Champions. Résultat exceptionnel pour Julien Stéphan et ses joueurs, eux qui restaient, juste avant la fermeture des stades, sur une défaite face à l’ASSE en demi-finale de la Coupe de France.

Au-delà de la satisfaction, sportive et financière, qu’apporte la LDC, il est également une évidence que le classement final constitue pour les supporters du SRFC une véritable délivrance. Pour quelle raison ? Parce que, comme le souligne avec justesse le statisticien Opta, 62 saisons de première division se sont déjà déroulées sans que Rennes parvienne sur le podium !

63 ans d’attente pour un grand bonheur

Il aura donc fallu attendre la 63e pour que les supporters, dirigeants et joueurs rennais fassent coup double : podium et Ligue des Champions. Comme quoi, la patience parfois…