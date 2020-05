Stade Rennais : la Ligue des Champions vaut bien une attestation…

false

Le Stade Rennais officiellement qualifié pour la Ligue des Champions, il n’en fallait pas plus à Romain Salin, gardien remplaçant, pour fêter la nouvelle.

Surfer sur l’actualité et faire preuve de (beaucoup) d’humour. C’est en substance ce que vient de faire le gardien remplaçant du Stade Rennais, Romain Salin. Ce dernier, en effet, a profité du classement officiel des Rennais en Ligue 1, 3e, et de la participation au tour préliminaire de la Ligue des Champions, pour le fêter d’une manière…originale.

Sur Instagram, et en pleine période de confinement, Salin a ainsi créé une attestation de sortie bien particulière qui l’autorisera à se déplacer quand bon lui semble. Et pour cause ! Déplacements pour motif d’excellents résultats sur la saison 2019/2020 de Ligue 1 du Stade Rennais. Dérogation 24/24 pour fêter cette 3e place !

Original et sympa.