Stade Rennais : en C1, les supporters affichent déjà le FC Nantes !

true

À peine qualifié pour la première Ligue des champions de leur histoire, les supporters du Stade Rennais ont déjà chambré leurs grands rivaux du FC Nantes.

La LFP a sifflé la fin du championnat. Si quelques clubs se réservent encore le droit de faire des recours devant la justice pour faire entendre leurs droits, le Stade Rennais se frotte déjà les mains de disputer les Q3 de la Ligue des champions la saison prochaine même s’il reste prudent.

« Beaucoup de choses pouvaient encore se passer, je peux comprendre la déception de certains mais Rennes n’y est pour rien, a déclaré Nicolas Holveck dans L’Équipe. Maintenant, on ne saura que fin août si on est qualifiés pour la phase de groupe de la C1 ou si on passe par des qualifications qui auraient lieu probablement en septembre. Quoi qu’il en soit, il nous faut travailler pour y accéder avec une équipe solide dans le seul objectif de passer le Q3 et les play-offs mais sans s’imaginer avoir déjà les recettes de la Ligue des champions. Donc en conservant notre effectif et en étant malin pour l’améliorer encore. »

La rivalité a déjà redémarré entre supporters

Déjà tout fiers d’atteindre lex tickets d’entrée à la prestigieuse Ligue des champions, les supporters du Stade Rennais ont chambré leurs grands rivaux du FC Nantes sur les réseaux sociaux. Ce à quoi ces derniers ne se sont pas laissés faire… La saison 2020-2021 promet d’être passionnante.