Stade Rennais, PSG : Ben Arfa épinglé et écarté par son coach à Valladolid !

Arrivé à Valladolid cet hiver, Hatem Ben Arfa, l’ancien joueur du Stade Rennais et du PSG, n’est même pas convoqué par son coach ce week-end.

Depuis son départ du Stade Rennais au printemps dernier, Hatem Ben Arfa n’avait plus de club. A 32 ans, il en a retrouvé un le mois dernier en signant au Real Valladolid. Mais ses débuts ne sont pas franchement idylliques.



Entré en jeu pour sa première contre Villarreal (1-1) samedi dernier, Ben Arfa n’a manifestement pas convaincu son coach Sergio Gonzalez puisque ce dernier ne l’a pas appelé, tout comme l’autre recrue hivernale Matheus Fernandes, prêté par le Real Madrid, pour le déplacement à Grenade ce soir (21h).

« Il est préférable de leur donner une ou eux semaines supplémentaires pour qu’ils soient dans de meilleures conditions, a expliqué Gonzalez. Ben Arfa a besoin de temps pour se sentir plus à l’aise et pour qu’il puisse nous apporter ce qu’il sait faire. Il est resté longtemps sans jouer. On a vu qu’il n’était pas autant en forme qu’on le pensait. »

Ben Arfa avait été pointé par les supporters de Valladolid à cause de son échauffement samedi dernier face à Villarreal. Un échauffement effectué en marchant, sans entrain, ce qui avait fortement déplu aux fans. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux pour fustiger son attitude. Surtout que pendant les douze minutes qu’il a passées sur le terrain, il ne s’est pas distingué… Des critiques qui avaient incité le directeur sportif des Violets, Miguel Angel Gomez, à voler à son secours. Mais Gonzalez, lui, a donc tranché !