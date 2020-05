Stade Rennais, Real Madrid : Holveck durcit le ton pour Eduardo Camavinga !

false

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a tenu à donner des informations au sujet de l’avenir du milieu de terrain, Eduardo Camavinga.

On vous le disait plus spot sur notre site : le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, en a dit plus, aujourd’hui sur les ondes de RTL, à propos du mercato qui s’annonce. Et notamment au sujet de son attaquant, Mbaye Niang, qui, il y a quelques jours, n’a pas caché son envie de rejoindre l’OM.

Cette fois, et toujours sur les ondes de RTL, Holveck a été on ne peut plus clair au sujet de son milieu de terrain, Eduardo Camavinga, courtisé par le Real Madrid. De toute évidence, le joueur est loin, très loin de la capitale espagnole.

« Pour Eduardo Camavinga, le projet est de continuer à progresser au Stade Rennais. La saison prochaine devrait être celle de la consécration à Rennes pour lui. »