Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Camavinga peut oublier l’idée d’un deal à la Saliba

Si le Real Madrid veut Eduardo Camavinga (Stade Rennais), il devra négocier comme tout le monde à l’été 2021…

Courtisé par le Real Madrid, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) n’est pas insensible à l’intérêt que lui porte Zinédine Zidane. Du côté breton, l’idée d’un transfert à l’été 2020 paraît en revanche très hypothétique. Julien Stéphan veut garder son international Espoirs et son président Nicolas Holveck, qui s’est exprimé dans l’émission « On refait le match » samedi soir sur « RTL », semble sur la même longueur d’ondes.

Holveck n’est pas fan d’un transfert suivi d’un prêt

« Le projet pour Eduardo, c’est de continuer à progresser au Stade Rennais. Il a une grande proximité avec le coach. Il est encore très jeune. La saison prochaine devrait être celle de la consécration à Rennes, pour faire de très grandes choses ensemble. Dans le football, on ne peut jamais rien jurer. Très sincèrement, le projet sera avec Eduardo. Les clés sont dans ses mains et de son entourage. Même si le club reçoit une offre pharaonique, s’il veut rester et que l’on souhaite aussi… », a fait savoir l’ancien dirigeant de l’AS Monaco.

Et l’idée d’une vente cette été avec un prêt d’un an dans la foulée à Rennes ? Nicolas Holveck y est plutôt réticent : « Vendre un joueur et se le faire prêter dans la foulée une saison suivante, je ne suis pas très fan. Un joueur qui signe ailleurs et qui reste la saison dans son club, ça se passe rarement bien. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne solution pour Eduardo Camavinga. Vous me donnez l’exemple de Saliba mais il a été blessé cette saison et ce n’est peut-être pas le hasard. N’oubliez pas que ces joueurs n’ont même pas 18 ans, imaginez-vous à leur place avec toute cette effervescence autour de vous, ce n’est pas simple à gérer ».