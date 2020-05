Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Eduardo Camavinga sait déjà où il terminera sa carrière

true

Annoncé au Real Madrid cet été, Eduardo Camavinga, le prodige du Stade Rennais, évoque sa situation ce vendredi dans Ouest-France.

Ouest-France publie ce vendredi un entretien avec Eduardo Camavinga. Annoncé avec insistance au Real Madrid, le jeune milieu du Stade Rennais a affirmé qu’il se sentait bien au SRFC. « Tout ce qui concerne les négociations et les discussions pendant la saison, ça ne me regarde vraiment pas, a-t-il glissé. Quand la saison commence, je me concentre exclusivement sur le football, je laisse mes agents et mes parents régler tout le reste et ensuite, on en reparle ensemble en fin de saison, quand c’est nécessaire. Mais s’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, franchement, je serais forcément au courant. Mon avenir, on verra en fin de saison. »

« Je ne demanderai qu’un petit bon à la buvette »

Le prodige a ensuite ajouté : « Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela. »

Seule certitude, Camavinga sait déjà où il finira sa carrière… « Ce que je sais sur mon avenir, c’est que j’irai gratuitement à Fougères finir par carrière (rires). Je ne demanderai qu’un petit bon à la buvette après les matches (rires). Un jus de pomme, il vaut mieux préciser ! (rires). J’ai vu que le coach Pierre-Yves David reste à Fougères jusqu’en 2022, c’est bien. »