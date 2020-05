Stade Rennais, Real Madrid, PSG – Mercato : le conseil avisé de Niang à Camavinga

true

Partenaire du prodige au Stade Rennais, l’attaquant M’Baye Niang invite Eduardo Camavinga à bien peser le pour et le contre concernant un départ.

L’avenir d’Eduardo Camavinga est largement débattu. Le prodige de 17 ans est déjà suivi par le Real Madrid et le PSG, après une seule saison chez les pros au Stade Rennais. Lui a déjà fait savoir qu’il aimerait rester encore un an en Bretagne mais il est des offres que ne se refusent pas. Cependant, son coéquipier M’Baye Niang, qui a connu un début de carrière très chaotique, lui a donné un conseil lors d’un live sur Instagram avec le journaliste de beIN Smaïl Bouabdellah.

« Le conseil que j’ai à lui donner, parce que ça a l’air d’être un mec avec la tête sur les épaules, je connais ses parents, qui savent où ils veulent aller, c’est de faire les bons choix. J’en ai parlé avec lui, je n’en parlerai pas ici, mais j’ai déjà parlé avec lui, que dans la vie, il vaut mieux faire les bons choix que d’aller trop vite. Parce qu’à un moment donné, tu as des sollicitations où tu te dis : « Comment je vais faire pour les refuser si des mecs comme Zidane ou Mourinho appellent ? ». C’est à ce moment-là où il faut vraiment te poser et te dire : « Qu’est-ce que ces gens vont m’apporter ? ». »

« Le coach de Rennes t’a apporté quelque chose, et si tu pars, ce club-là va t’apporter beaucoup plus, il va te faire grandir. Je lui ai dit de faire les bons choix, de parler à ses représentants, à ses parents, de regarder les jeunes de son âge dans ces clubs-là. Ses parents savent ce qu’ils veulent, c’est le plus important. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que les mauvais choix, tu peux les payer. »