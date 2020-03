Stade Rennais : Stéphan, avenir, ambitions…Nicolas Holveck en dit plus

true

Il est le nouveau président exécutif du Stade Rennais. Lui, c’est Nicolas Holveck, en provenance de l’AS Monaco, et qui succède à Olivier Létang, débarqué par la famille Pinault il y a quelques semaines. Au travers d’un entretien accordé à l’Equipe, le nouvel homme fort du SRFC en dit plus. Un peu plus.

Julien Stéphan

« Je l’ai rencontré très récemment, nous avons eu un très bon contact. Il connaît un début de carrière incroyable et je n’ai aucun doute sur notre complémentarité dans une vision globale du club. À moi de faire en sorte qu’il soit dans les meilleures conditions pour obtenir les meilleurs résultats possibles. »

Le directeur sportif

« Il y aura quelqu’un, oui, pour que l’équipe soit complète. Il ne faut pas se tromper, il faut qu’on trouve déjà l’homme derrière le professionnel. C’est un dossier très important mais rien n’est fait avec personne. »

L’avenir

« Le foot, c’est toujours un équilibre. Avec des jeunes à fort potentiel qui doivent en particulier venir du centre, encadrés par des joueurs expérimentés. Dans le foot, il doit y avoir des leaders, des joueurs talentueux et d’autres plus besogneux. C’est toujours une question d’équipe.