Stade Rennais : Stéphan confirme la très mauvaise nouvelle

Comme le Stade Rennais le redoutait, son milieu de terrain, Jonas Martin, déjà blessé depuis des semaines, a rechuté hier à l’entraînement.

C’était dès ce matin une forte présomption. C’est maintenant officiel, confirmé par Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais. Jonas Martin, blessé au quadriceps depuis le début du mois d’octobre, a bel et bien rechuté à l’entraînement et ne sera pas disponible à la reprise au mois de janvier pour (enfin) aider ses partenaires.

« On est malheureux »

Lors de son point-presse, Julien Stéphan en a dit plus sur les circonstances du nouveau coup dur. Des propos retranscrits par Ouest-France.

« Il s’est blessé sur une passe de l’intérieur du pied. Il a ressenti des douleurs dans la même région. On ne sait pas ce qu’il en est. Il doit passer des examens pour en savoir davantage, savoir si c’est une rechute, si c’est une adhérence, un problème de calcification… On ne va pas tirer de conclusions trop hâtives. Mais on est malheureux quand on voit un joueur qui a fourni autant d’efforts pour revenir devoir de nouveau quitter le terrain. On espérait pouvoir le récupérer dès la reprise, ce ne sera pas le cas. »

Jonas Martin, cette saison, n’a disputé que 8 matches sous le maillot du SRFC.