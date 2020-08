Stade Rennais : Stéphan distribue les bons et mauvais points après la victoire sur le SCO

true

Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan était très satisfait de la victoire obtenue hier soir face au SCO Angers. Il a évoqué les prochaines échéances.

Hier soir, le Stade Rennais s’est imposé 1-0 contre le SCO d’Angers pour son premier match de préparation. Si les Rouge et Noir ont eu besoin d’un contre son camp de Pavlovic à la dernière minute pour faire la différence, ils avaient largement dominé les débats au préalable. Ce qui a réjoui Julien Stéphan, interrogé par le site officiel du SRFC.

« À l’arrivée, c’est une victoire méritée. Je trouve que l’on a fait un deuxième match intéressant face à une équipe qui en était à son quatrième. Ça permet de continuer à se préparer. On a poussé les temps de jeu de certains. D’autres en auront plus mardi prochain. C’est l’objectif des matches qui arrivent. J’ai vu des choses intéressantes. J’ai trouvé mes joueurs à l’aise sur le plan physique. Ceux qui ont joué 70 minutes n’ont pas eu beaucoup de trous d’air. Ceux qui sont entrés à la fin se sont montrés très dynamiques, ils ont apporté beaucoup de fraîcheur. »

« Je suis très content de pouvoir donner du temps de jeu aux jeunes. On a un centre de formation performant. Ça leur permet d’être évalués contre des adversaires de Ligue 1. À Arzon, on va moins s’entraîner que lors du stage à Dinard. Dimanche, ce sera de la récupération. Lundi, on sera veille de match face à Lorient. On sera plutôt sur de la récupération et de la préparation de match avec des gros pics d’intensité et de volume pendant les rencontres. C’est ce que l’on recherche. »