Stade Rennais : transfert, Seleçao, L1… les vérités de Raphinha

Les coulisses de son transfert au Stade Rennais :

« Je ne savais pas que j’allais arriver ici une semaine avant la fin du mercato. Je me suis dit que la L1 devait être très disputée. C’était presque la fin du mercato, et je savais par Romain (Salin) que le président était très intéressé. Je savais aussi que le Sporting avait besoin de vendre un joueur. Je ne sais pas si c’était le moment de partir, mais ç’a été un pas de plus dans ma carrière.

Sa vision de la Ligue 1

C’est plus physique, il y a plus de contacts, de duels, le jeu est plus rapide. Ce n’est pas pour rien qu’il fait partie des cinq plus grands Championnats. On n’a pas d’espace, pas de temps pour réfléchir avec le ballon. Il faut savoir ce que tu vas faire avant de le recevoir, sinon… Ce que nous réussissons prouve la qualité de l’équipe, nous avons tout pour terminer dans les trois premiers et réussir une saison merveilleuse.

La Seleçao ? Un rêve…

C’est un rêve d’entendre l’hymne ou de jouer avec le ballon de la Ligue des Champions. C’est un objectif que je veux atteindre. Et la Seleçao, c’est aussi un rêve pour tout Brésilien. »