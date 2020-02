Stade Rennais : un remplaçant surprise de Létang se détache à la présidence

true

Le Stade Rennais reste sur une défaite à Reims mais fait en sorte de recoller les morceaux. Si le départ d’Olivier Létant a constitué une onde de choc dans le vestiaire, les dirigeants du SRFC travaillent d’arrache-pied pour lui trouver un successeur à la présidence. Parmi les profils évoqués en interne, L’Équipe fait savoir que celui de Nicolas Holveck plaît et se détache.

Holveck plaît aux Pinault

L’homme de 48 ans est actuellement directeur général adjoint à l’AS Monaco, en charge des contrats et des négociations, du développement de l’Academy de l’ASM et du Cercle Bruges, club filial. Ex-vice-président et DG à Nancy, Holveck avait rejoint le club de la Principauté en 2014 pour travailler en collaboration avec Vadim Vasilyev.

Un président en plus d’un directeur sportif ?

Toujours selon le quotidien sportif, la réflexion de la famille Pinault irait donc bien dans le sens d’un président gestionnaire en plus un directeur sportif. Le nouvel organigramme devrait être arrêté d’ici la fin du mois, au plus tard d’ici à la prochaine trêve internationale.