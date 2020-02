Stade Rennais : Wenger ne succèdera pas à Létang

false

Arsène Wenger (70 ans), l’ex-manager d’Arsenal, a confirmé lundi qu’il ne succéderait pas à Olivier Létang à la présidence du Stade Rennais. L’Alsacien va se concentrer sur son nouveau poste de responsable du développement du football à la FIFA. Il l’a confirmé aujourd’hui à Berlin, en marge des « Laureus World Sport Awards », un rendez-vous annuel de récompenses d’athlètes et d’organisations liées au sport.

« Je ne suis pas candidat car je travaille beaucoup en ce moment pour le développement du jeu à la FIFA et je me concentre là-dessus, a soutenu Wenger. Mon futur est devant moi. Je veux simplement partager ce que j’ai appris. Je veux rendre au jeu ce qu’il m’a appris et le faire du mieux possible ».