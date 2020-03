TFC – Stade Rennais (0-2) : Stéphan souligne un bémol malgré le succès important

true

Au lendemain de la victoire de l’OM à Nîmes (3-1) et sans savoir que le LOSC gagnerait aussi à Nantes (1-0), le Stade Rennais a été très inspiré de s’imposer à Toulouse (2-0). Un succès qui lui permet de garder toutes ses chances pour le podium.

Après la rencontre, Julien Stéphan a forcément souligné la satisfaction comptable de cette victoire chez la lanterne rouge de Ligue 1. « C’est très positif de s’imposer ici. C’était l’objectif que l’on s’était fixé. On continue notre bonhomme de chemin même si rien n’est acquis car les écarts sont trop faibles », a estimé Stéphan.

Néanmoins, malgré cette victoire et la troisième place conservée, le coach rennais garde un bémol de cette soirée. En cause, le manque d’efficacité qui a laissé Toulouse espérer revenir dans le match. « On aurait pu tuer le match en première période et si on avait su enfoncer le clou à ce moment-là nous nous serions offerts une fin de match plus tranquille. On a été un peu trop passif en seconde. On a encore des choses à améliorer mais ce sont trois points qui font du bien », a conclu Stéphan.