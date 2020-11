Résultat L1 : ASSE 0 - 1 Montpellier HSC (mi-temps)

L’ASSE ne va pas mieux. Après quatre défaites consécutives en L1, les Verts sont encore menés à la mi-temps par une équipe du MHSC plus solide et réaliste. C’est Mavididi qui a ouvert le score en trompant Moulin d’une frappe enroulée dans la lucarne (0-1, 14e). Laborde était même à deux doigts de doubler la mise mais sa tête a touché le poteau du gardien stéphanois (23e). En face, les Verts ne se sont montrés guère dangereux et ont encore 45 minutes pour renverser la vapeur.