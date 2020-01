Résultat L1 : ASSE 0 – 1 FC Nantes (mi-temps)

false

L’ASSE ne s’est pas beaucoup rassurée durant ces 45 premières minutes. Après avoir pris le match par le bon bout et dominé le FC Nantes dans la possession du ballon, Nordin aurait pu ouvrir le score sans l’arrête réflexe de Lafont devant lui (8e).

Abeid ouvre son compteur en L1 cette saison

Plus les minutes passaient, plus les Canaris se sont enhardis. C’est presque logiquement qu’ils ont trouvé la faille par l’intermédiaire d’Abeid, auteur de son premier but de la saison en L1 avec une puissante frappe sous la barre (0-1, 23e). Sans génie, et avec le seul Khazri en pointe, les Verts n’ont pas su répliquer.