Résultats L1 : le FC Nantes a déjà fait le break, tous les scores à la mi-temps

La trêve internationale semble avoir fait le plus grand bien au FC Nantes. Bien amenés par deux buts de Kolo Muani (16e) et Blas (30e), les Canaris mènent tranquillement à la Beaujoire face au Stade Brestois (2-0). Les Canaris ont même trouvé le poteau en fin de période. Dans les autres matches de l’après-midi, Mangani, sur penalty (38e), a permis au SCO d’Angers de mener à domicile devant le FC Metz avant que Nguette n'égalise dans la foulée (1-1). Du côté de Louis II, l’AS Monaco et le Montpellier HSC se tiennent en respect (0-0). Savanier a été expulsé pour un pied haut (19e).

Résultats de la 7e journée de L1 :

RC Strasbourg 2 - 3 OL

SCO Angers 1 - 1 FC Metz

AS Monaco 0 - 0 Montpellier HSC

FC Nantes 2 - 0 Stade Brestois