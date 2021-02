Résultat Ligue 1 : après l'OL, l'AS Monaco se manque aussi contre Lorient (2-2)

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Cette 25e journée réserve décidement quelques surprises. Alors que le PSG a battu l'OGC Nice aux forceps (2-1) et que l'OL s'est incliné sur sa pelouse contre Montpellier (1-2), on attendait beaucoup de l'AS Monaco – actuellement en pleine bourre – face au FC Lorient.

Les hommes de Niko Kovac, qui avaient une occasion de raccrocher le train de l'OL, se sont manqués face aux Merlus, concédant le nul (2-2) à Louis II. Menés au score à deux reprises par un doublé de Terem Moffi (7e et 62e), l'ASM est néanmoins parvenu à égaliser dans le temps additionnel. Wissam Ben Yedder s'est lui aussi offert un doublé (48e et 90e+3). L'AS Monaco est revenu à trois points de l'OL et du podium (49 pts contre 52).