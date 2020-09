Résultat Ligue 1 : le RC Lens tient tête au PSG (0-0, mi-temps)

C'est la pause à Bollaert pour ce match décalé de la 2e journée de Ligue 1 opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain. Les deux équipes sont toujours dos à dos (0-0). Si l'équipe expérimentale de Thomas Tuchel, où évolue les prometteurs Arnaud Kalimuendo et Kays Ruiz, domine territorialement les débats, la meilleure situation du match est à mettre au crédit des locaux.

En effet, Ignatius Ganago a trouvé le poteau de Marcin Bulka à la 17e minute de la rencontre pour les Sang et Or. On espère une seconde période plus animée...