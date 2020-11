Résultat Ligue 1 : malgré les pépins, le PSG domine facilement le Stade Rennais (3-0)

Les hommes de Thomas Tuchel ont plié le match en 21 minutes. C'est d'abord Moise Kean qui a profité d'une relance compliquée du tandem Alfred Gomis – James Léa-Siliki pour ouvrir la marque d'une frappe à l'entrée de la surface (11e).

C'est ensuite Angel Di Maria, de retour de quatre matches de suspension, qui a inscrit d'un petit piqué son 85e but avec Paris (21e). Dans un match qui a ensuite ronronné, l'Argentin s'est offert un doublé, profitant d'une frappe contrée par Damien Da Silva (73e).

Par la suite, le PSG a surtout contrôlé et bricolé avec son effectif pour faire face aux coups durs. Car si le Champion de France a enchaîné un 8e succès de suite en Ligue 1, l'état de l'infirmerie devient très préoccupant. Contre Rennes, Idrissa Gueye est d'abord sorti sur blessure en se plaignant des ischios (deux semaines d'arrêt selon Téléfoot). Il a été suivi par Thilo Kehrer (36e) et Alessandro Florenzi (45e). Quant à Moise Kean, il est aussi sorti du terrain en boîtant à l'heure de jeu. Quatre blessés potentiels à Paris. Il était temps que la trêve internationale arrive et que tout ce beau monde puisse souffler une quinzaine de jours...