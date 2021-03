Résultat Ligue 1 : OM 1-1 OL (Milik répond à Toko, mi-temps)

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Les Gones ont ouvert la marque sur une belle action conduite par le duo Depay – Paqueta et conclue d'un plat du pied par Karl Toko-Ekambi (21e). Si Marseille a parfois mis en danger la défense lyonnaise, Arkadiusz Milik et Florian Thauvin ont manqué de promptitude à la finition. En face, Memphis Depay a failli inscrire le but du break de la tête. Un ballon qui a frolé le poteau de Steve Mandanda (36e).

Finalement, l'OM est parvenu à revenir avant la pause sur un penalty obtenu par Pape Gueye (main de Lucas Paqueta) et transformé par Arkadiusz Milik (44e). Une décision sévère de l'arbitre Benoît Millot qui va faire parler...