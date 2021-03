Résultat Ligue 1 : pas de vainqueur dans cet Olympico nerveux entre l'OM et l'OL (1-1)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Karl Toko Ekambi a d'abord ouvert la marque pour Lyon (21e) avant l'égalisation sur penalty d'Arkadiusz Milik (44e). Un penalty très sévère accordé par l'arbitre Benoît Millot pour une main de Lucas Paqueta et qui a fait tousser du côté rhodanien. Une situation qui agace d'autant plus que, dans l'autre sens, la VAR n'a pas bronché sur un centre de Léo Dubois contré du coude par Nagatomo (58e).

Grosse tension sur le terrain

Si l'OL a maîtrisé le premier acte et s'est créé plusieurs occasions par Memphis Depay notamment, Marseille est monté en régime et s'est même retrouvé en position de l'emporter, à onze contre dix après l'exclusion de Lucas Paqueta pour un second carton jaune (71e). Le match s'est conclu dans une extrême tension avec de nombreuses prises de bec (Payet vs Mendes, Depay vs Alvaro) avec des cartons jaunes à l'appel.

Au cœur de la domination de l'OM, l'OL est proche de la victoire mais le but de Memphis Depay est finalement refusé pour un hors-jeu de position (83e). Plus rien ne sera marqué. Pour la deuxième fois de la saison, le choc olympique se conclut à 1-1. Un score qui n'arrange aucune des deux équipes...